УАЗ выпустил две новые версии своей модели «УАЗ Профи»‍

Ульяновский автомобильный завод объявил о начале продаж на российском рынке двух новых версий модели «УАЗ Профи».

В продажу поступил авторефрижератор и изотермический фургон, которые предлагаются с различной толщиной стенок, что зависит от коэффициента теплопроводности.

В пресс-службе компании сообщили, что авторефрижератор оценен в 920 500 рублей минимум, а фургон получил ценник 1 086 500 рублей.

Последний создавали для перевозки грузов, требующих температурного режима. Авторефрижератор УАЗ «Профи» получил холодильную установку «Элинж С2Т» и в нем можно перевозить замороженные продукты, либо фармацевтическую продукцию и так далее.

Стоит отметить, что для модели УАЗ «Профи» создано уже более чем 70 различных версий.