Ульяновский автомобильный завод объявил о начале продаж на российском рынке двух новых версий модели «УАЗ Профи».
УАЗ выпустил две новые версии своей модели «УАЗ Профи»
03.10.2018 10:53
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В продажу поступил авторефрижератор и изотермический фургон, которые предлагаются с различной толщиной стенок, что зависит от коэффициента теплопроводности.
В пресс-службе компании сообщили, что авторефрижератор оценен в 920 500 рублей минимум, а фургон получил ценник 1 086 500 рублей.
Последний создавали для перевозки грузов, требующих температурного режима. Авторефрижератор УАЗ «Профи» получил холодильную установку «Элинж С2Т» и в нем можно перевозить замороженные продукты, либо фармацевтическую продукцию и так далее.
Стоит отметить, что для модели УАЗ «Профи» создано уже более чем 70 различных версий.
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