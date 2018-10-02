Smart представила электромобиль без крыши и боковых стекол‍

Рассекреченный несколько дней тому назад концептуальный электрокар от Smart сегодня был публично представлен на Парижском автосалоне.

На мотор-шоу немецкая компания привезла EQ Fortwo Cabrio. Эта полностью электрическая модель получила электрический мотор мощностью 82 л.с. и блок батарей, которые обеспечивают запас хода до 160 км/ч. Концепт не стали оснащать раскладной крышей и боковыми стеклами.

Дизайнеры Smart посчитали, что EQ Fortwo Cabrio во время движения должен давать свободу водителю.

В концепте установлена полностью светодиодная оптика, мультимедийная система с сенсорным экраном, диффузор, спойлер и 18-дюймовые колесные диски. Стоит отметить, что после 2020 года все Smart станут электрическими.