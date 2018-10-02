Дакаровскую «Ниву» 1983 года продают за 7,9 млн рублей

В Сети выставили на продажу дакаровскую «Ниву» 1983 года, за которую просят 7,9 миллиона рублей.

Объявление о продаже появилось на сайте «Юла.Авто», где продавец указывает, что выставленный на продажу экземпляр является одним из восьми подобных болидов.

Этот внедорожник выпустили в 1983 году и на нем несколько раз выступал Жан-Жак Пок в ралли-рейде во Франции, а также Жак Икс был пилотом в египетском ралли-фараонов.

Пробег «Нивы» составляет 10 тысяч километров.