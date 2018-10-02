«АвтоВАЗ» в октябре вводит дополнительные смены на линии LADA Granta

Российский автогигант увеличивает количество смен на конвейерной линии, где производят LADA Granta.

«АВТОВАЗ» в октябре работникам, которые задействованы на линии семейства Granta вводит дополнительное время. Теперь они будет работать по субботам.

Также дополнительный час добавляют на линии, где производят модели Logan, XRAY, Largus, Sandero, а также Nissan Almera.

В пресс-службе компании отметили, что дополнительное время на заводе вводят, чтобы успеть выполнить производственные планы запланированные на октябрь.