В Париже официально представили самый маленький Mercedes-AMG A35

На мотор-шоу был представлен хэтчбек Mercedes-Benz A-Class нового поколения в «заряженной» версии.

Mercedes-AMG A35 оснащен спортивными элементами в экстерьере и имеет более агрессивный внешний вид в отличие от стандартной версии автомобиля.

В движение самый маленький Mercedes-AMG A35 будет приводится двухлитровым двигателем с четырьмя цилиндрами.

Его мощность составляет 306 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 400 Нм. В качестве трансмиссии используется семискоростной робот с двумя сцеплениями и полноприводной системой.

Для ускорения до 100 км/ч автомобилю потребуется 4,7 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч.

В новом Mercedes-AMG A35 предусмотрено пять режимов езды, среди которых Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual. Официальные продажи автомобиля стартуют в январе следующего года, а ближе к началу продаж будут озвучены цены и комплектации.