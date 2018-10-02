Юбилейный спидстер Porsche 911 Speedster выпустят ограниченным тиражом‍

По мотивам концептуальной модели показанной в июне 2018 года будет выпущено 1948 экземпляров родстеров Porsche 911 Speedster.

В Париж на мотор-шоу компания Porsche привезла вторую версию концепта 911 Speedster. Первый раз эту модель показали летом. Теперь ее демонстрируют в ярко-красном цвете с 21-дюймовыми колесными дисками.

В основе концепта лежит шасси и мотор купе 911 GT3. В концептуальной модели установили 4,0-литровый турбомотор мощностью 500 л.с. Такой же агрегат будет и в ограниченной серии 911 Speedster.

В концепте инженеры установили карбоновые элементы кузова, уменьшенное лобовое стекло и обтекатели за спинками кресел.

В компании решили выпустить 1948 экземпляров Porsche 911 Speedster. Модель посвящена Porsche 356, который в 1948 году получил разрешение для использования на дорогах.