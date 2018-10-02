На территории РФ объявлена новая отзывная кампания, в рамках которой на сервис отправят 28 683 кроссовера Hyundai Creta.
Hyundai отзывает более 28 тысяч автомобилей в России
02.10.2018 17:15
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Как сообщает Росстандарт, под действие отзыва попадают автомобили, которые были реализованы с первого VIN-номера по 29 ноября прошлого года.
В отзывных кроссоверах есть вероятность некорректного закрепления топливного шланга. При этом отмечается, что такая проблема может быть в автомобилях комплектации 4WD.
Все работы в дилерских центрах в рамках отзыва будут проводится бесплатно для владельцев.
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