Hyundai отзывает более 28 тысяч автомобилей в России

На территории РФ объявлена новая отзывная кампания, в рамках которой на сервис отправят 28 683 кроссовера Hyundai Creta.

Как сообщает Росстандарт, под действие отзыва попадают автомобили, которые были реализованы с первого VIN-номера по 29 ноября прошлого года.

В отзывных кроссоверах есть вероятность некорректного закрепления топливного шланга. При этом отмечается, что такая проблема может быть в автомобилях комплектации 4WD.

Все работы в дилерских центрах в рамках отзыва будут проводится бесплатно для владельцев.