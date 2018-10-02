Renault представила роскошный беспилотник‍ EZ-Ultimo

В Париже компания Renault показала журналистам новый концепт под названием EZ-Ultimo. Этот роскошный автомобиль демонтирует технологии и возможности автомобилей, которые могут появится через 15-20 лет.

В большом EZ-Ultimo компания установила полноценный автопилот четвертого уровня и роскошный интерьер с мраморным полом, отделкой из кожи и натурального дерева.

Все данные про концепт раскрывать не стали, было только заявлено, что такой автомобиль можно использовать для перевозки людей на небольшие расстояния, к примеру, от аэропорта до отеля и обратно. По размерам Renault EZ-Ultimo сопоставим с роскошным Rolls-Royce Phantom.