DS представил первый электрический кроссовер DS3 Crossback

Бренд DS в рамках мотор-шоу в Париже показала электрическую версию кроссовера DS3 Crossback, которая появится в продаже во втором квартале будущего года.

Новинка позиционируется как конкурент Audi Q2 и Volvo XC40, а создавали её на платформе CMP (Common Modular Platform).

Эта основа в дальнейшем будет использована в новых «зеленых» автомобиля марок Peugeot и Citroen. Кроссовер DS3 Crossback с электрической установкой становится первым в модельном ряду марки и расположится на ступень ниже DS7 Crossback.

Длина автомобиля составляет 4 118 мм, а расстояние между осями будет 2 558 мм. Объём багажного отделения составляет 350 литров.

Силовая установка имеет мощность 136 лошадиных сил, а запас хода составляет 450 км. Максимальная скорость DS3 Crossback составляет 150 км/ч, а ускорение осуществляется за 8,7 секунды до первой сотни.

Будут у автомобиля и обычные ДВС, среди которых 1,2-литровый 155-сильный и 1.5-литровый дизельный двигатель с отдачей 100 л.с.

Из особенностей в автомобиле можно отметить и систему полуавтономного управления DS Drive Assist.