Завод Hyundai в Петербурге с начала года увеличил производство на 5%

На российском предприятии Hyundai за девять месяцев выпустили 179 200 автомобилей. Таким образом, производство корейских автомобилей выросло на 5%.

В 2018 году предприятие должно выпустить свыше 235 тыс. авто. Из общего количества произведённых в текущем году автомобилей на экспорт было отправлено 8500 ед., а это в два раза больше чем в аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отметили, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге является одним из самых передовых в РФ.

Там установлено 230 роботов, которые выполняют сварку и окраску кузова автомобилей. Сейчас на заводе работает 2 200 сотрудников, а само предприятие работает пять дней в неделю в три смены.