Компания Volkswagen представила новый кроссовер Tharu, который создан на той же платформе, что Skoda Karoq, и по слухам этот автомобиль появится и на российском рынке.
Volkswagen представила новый глобальный кроссовер Volkswagen Tharu
Новый немецкий автомобиль создавали на удлинённой версии чешского Karoqи первым новинку получат жители Китая.
При этом изданию «Авторевю» удалось узнать, что Tharu станет глобальным автомобилем и его будут предлагать и на российском рынке. Размеры Volkswagen Tharu составили: длина — 4 453 мм, ширина – 1 841 мм, высота – 1 632 мм.
Размеры колесной базы – 2 680 мм. По заявлению производителя объем багажного отделения 455 л., со сложенным рядом сидений размеры его увеличатся до 1 543 л.
На китайском рынке Tharu будет комплектоваться турбомоторами объёмом 1,4 и 2,0-литра. Мощность первого 150 л.с. Трансмиссия для этого мотора будет доступна только роботизированная семиступенчатая.
Такая модификация будет переднеприводная. Второй двигатель уже выдаст 186 л.с. Он будет доступен в полноприводной версии с роботизированной коробкой передач. Цены на Volkswagen Tharu пока не называют.