Volkswagen представила новый глобальный кроссовер Volkswagen Tharu‍

Компания Volkswagen представила новый кроссовер Tharu, который создан на той же платформе, что Skoda Karoq, и по слухам этот автомобиль появится и на российском рынке.

Новый немецкий автомобиль создавали на удлинённой версии чешского Karoqи первым новинку получат жители Китая.

При этом изданию «Авторевю» удалось узнать, что Tharu станет глобальным автомобилем и его будут предлагать и на российском рынке. Размеры Volkswagen Tharu составили: длина — 4 453 мм, ширина – 1 841 мм, высота – 1 632 мм.

Размеры колесной базы – 2 680 мм. По заявлению производителя объем багажного отделения 455 л., со сложенным рядом сидений размеры его увеличатся до 1 543 л.

На китайском рынке Tharu будет комплектоваться турбомоторами объёмом 1,4 и 2,0-литра. Мощность первого 150 л.с. Трансмиссия для этого мотора будет доступна только роботизированная семиступенчатая.

Такая модификация будет переднеприводная. Второй двигатель уже выдаст 186 л.с. Он будет доступен в полноприводной версии с роботизированной коробкой передач. Цены на Volkswagen Tharu пока не называют.