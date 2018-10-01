Представлен самый дорогой в мире бронированный Rolls-Royce‍

Rolls-Royce Cullinan первый внедорожник марки и в компании Klassen посчитали, что он заслуживает большого внимание с их стороны.

Из британского премиального внедорожника немецкие специалисты решили сделать бронированный лимузин.

Для этого они растянули до 3295 мм колесную базу, за счет чего общая длина автомобиля составила 6357 мм.

Таким образом, длина внедорожника выросла на один метр. Но помимо того, что автомобиль удлинили, его еще и бронировали по 7 классу.

Для самых требовательных клиентов Rolls-Royce Cullinan могут оснастить баллистической защитой по девятому уровню.

Удлиненный бронированный Cullinan от Klassen оценивается в $2 млн без учета стоимости самого автомобиля.