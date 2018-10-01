Второй октября откроет свои двери Парижский автосалон, участником которого станет в том числе и компания Suzuki.

На автосалоне в Париже чешский производитель продемонстрирует несколько своих автомобилей.

Сегодня Suzuki анонсировала премьеры своих новинок на Парижском автосалоне. Так, на мотор-шоу компания представит обновленный кроссовер Vitara, который был представлен онлайн еще в середине лета.

Еще состоится презентация Jimny четвертого поколения. Технические характеристики этого автомобиля также были раскрыты в июле.