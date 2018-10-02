Организаторы гонки «24 часа Ле-Мана» показали прототип водородного спортакара серии LMP1.
Первый водородный спорткар LMPH2G представили на видео
02.10.2018 04:56
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Гоночный автомобиль получил название LMPH2G. В его основе лежит тележка спортивного автомобиля от компании Green GT, которые в своё время совместно с Pininfarina разработали водородный концепт H2 Speed.
Показ и заезд LMPH2G провели на автодроме Спа-Франкоршам. Информацию про прототип не раскрывают, но по слухам у него установлено четыре электрических мотора с суммарной мощностью 653 л.с.
Максимальная скорость LMPH2G составляет 300 км/ч, а вот информацию про разгон от 0 до 100 км/ч пока не сообщают.
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