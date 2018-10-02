Первый водородный спорткар LMPH2G представили на видео

Гоночный автомобиль получил название LMPH2G. В его основе лежит тележка спортивного автомобиля от компании Green GT, которые в своё время совместно с Pininfarina разработали водородный концепт H2 Speed.

Показ и заезд LMPH2G провели на автодроме Спа-Франкоршам. Информацию про прототип не раскрывают, но по слухам у него установлено четыре электрических мотора с суммарной мощностью 653 л.с.

Максимальная скорость LMPH2G составляет 300 км/ч, а вот информацию про разгон от 0 до 100 км/ч пока не сообщают.

