Skoda представила предвестника нового поколения Skoda Rapid

Уже завтра 2 октября в Париже начнет свою работу Парижский автосалон, на котором будет представлено не мало новых и обновленных моделей.

В числе этих новинок будет и предвестник нового поколения Skoda Rapid, который рассекречен уже сегодня, а 2 октября его покажут общественности.

Предвестником нового Skoda Rapid становится концепт хэтчбека с названием Vision RS. Именно эта модель показывает, как будет выглядеть следующее поколение Rapid.

Также прототип демонстрирует дизайнерские решения спортивных новинок от чешской марки. Концепт-кар имеет длину 4 356 мм, тогда как у текущего Skoda Rapid этот показатель на 50 мм меньше. Расстояние между осями у новинки составляет 2,6 метра, а багажник получил объём 440 литров.

Оснащен прототип гибридной установкой, в основе которой располагается полуторалитровый двигатель мощностью 150 л.с. и электродвигатель с отдачей 102 л.с.

Суммарная мощность установки составит 245 л.с. Ускорение автомобиля до 100 км/ч будет осуществляться за 7,1 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. Только на одной электротяге хэтчбек сможет проехать 70 км.

Говоря о новом поколении Skoda Rapid, то модель будет создана на новой платформе и получит дизельные и бензиновые моторы.