Об отзывной кампании в России информирует Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что компания Mitsubishi отзывает в РФ почти 150 тысяч своих автомобилей разных моделей.
Mitsubishi объявила об отзыве в РФ почти 150 тысяч автомобилей
01.10.2018 19:17
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В общей сложности на сервис отправят 144 856 автомобилей, среди которых моделей Outlander PHEV, Outlander и ASX, реализованные на территории России в период с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
В числе отзывных авто есть 106 единиц модели Outlander PHEV, 51 973 экземпляра ASX и 92 777 кроссоверов Outlander.
В качестве причины необходимости проведения сервисной кампании называют возможное снижение эффективности стояночного тормоза.
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