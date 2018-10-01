Mitsubishi объявила об отзыве в РФ почти 150 тысяч автомобилей

Об отзывной кампании в России информирует Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что компания Mitsubishi отзывает в РФ почти 150 тысяч своих автомобилей разных моделей.

В общей сложности на сервис отправят 144 856 автомобилей, среди которых моделей Outlander PHEV, Outlander и ASX, реализованные на территории России в период с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.

В числе отзывных авто есть 106 единиц модели Outlander PHEV, 51 973 экземпляра ASX и 92 777 кроссоверов Outlander.

В качестве причины необходимости проведения сервисной кампании называют возможное снижение эффективности стояночного тормоза.