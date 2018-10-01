КАМАЗ в центре «Сколково»‍ запустил беспилотную маршрутку

«КамАз» в центре «Сколково» начал тестировать беспилотный автобус. Сегодня этот автомобиль представили в центре и показали журналистам его возможности.

Как было сказано на презентации «беспилотника», салон автобуса рассчитан на 12 мест, одно из которых будет занято оператором, а последний и будет следить за работой автономного транспортного средства.

На презентации скорость беспилотника ограничили на отметке 20 км/ч, и в таком режиме его будут тестировать первое время.

В дальнейшем максимальную скорость поднимут до 60 км/ч, а в целом автобус способен разгонятся до 100 км/ч.

Над проектом, который запустили в «Сколково», работали специалисты российского автогиганта и НАМИ.

Проект, как и прототип, получил название «Шатл». Стоит отметить, что работа «Шатла» будет контролироваться через сеть 5G, которая в «Сколково» также запущена в тестовом режиме.

