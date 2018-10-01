Mercedes-Benz представит восьмое поколение SL в 2020 году‍

В 2020 году Mercedes-Benz представит новый SL, который переживет уже восьмую смену поколений. Как удалось узнать журналистам Autocar, модель будут собирать в городе Зиндельфинген.

Зарубежное издание пообщалось с представителями немецкого производителя, которые рассказали про новый Mercedes-Benz SL.

Классический родстер, а также суперкар AMG GT будут построены на новой платформе, к тому же они станут еще роскошней. Модели получат посадочную формулу 2+2, а в SL жесткий верх заменят на мягкий.

Mercedes-Benz SL будет оснащаться гибридной силовой установкой, причем по слухам их будет несколько мощностью от 400 до 600 л.с. Будут в родстере и современные системы безопасности, а также и система полуавтономного управления.