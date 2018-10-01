Эксперты назвали ТОП-5 моделей сегмента SUV в августе 2018 года

Российские аналитики на основании данных по продажам новых автомобилей подготовили ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников по итогам августа.

За отчетный период на российском рынке было реализовано 61,2 тыс. новых SUV, а этот результат на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего в России продавался кроссовер Hyundai Creta, который уже давно является самым востребованным на рынке.

Его объёмы продаж составили 5 274 единицы, а это на треть больше, чем годом ранее. Существенно от лидера отстаёт ранее самый востребованный Рено Дастер.

Эта модель разошлась тиражом в количестве 3 357 штук, что на 0,7% меньше. В тройке лидеров расположился «Тойота РАВ-4» с показателем 3 019 проданных экземпляров, что лучше на 8,7%.

В первую пятерку вошли такие кроссоверы как LADA 4×4 (2 807 ед.; +22,1%) и KIA Sportage (2 710 ед.; +89,8%).