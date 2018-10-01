Suzuki готовит к премьере свой самый дешевый кроссовер за 450 тыс. рублей

Suzuki намерена выпустить конкурента субкомпактному кроссоверу Renault Kwid. Новая модель получит версию только с одним мотором и она будет создана исключительно для индийского рынка.

В начале 2018 года индийская компания Maruti Suzuki, входящая в состав Suzuki, представила концептуальный маленький кроссовер Future-S.

Теперь в компании решили на базе этой модели выпустить серийную версию кроссовера, и как удалось узнать СМИ, цена за автомобиль должна составить около 500 тысяч рупий, а это около 450 тысяч рублей.

Тут стоит отметить, что Renault Kwid в Индии стоит в пересчете около 240 тыс. рублей.

Подробностей про серийный Future-S пока нет, но СМИ удалось узнать, что модель станет действительно кроссовером, а не приподнятым хэтчбеком как Kwid, и в ней будет куда богаче комплектация.

Предположительно японскую модель создадут на платформе Heartect, а в линейке двигателей будет устанавливаться мотор объемом 1,2-литра.