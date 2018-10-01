Американская марка анонсировала на 16 октября презентацию недорого кроссовера Ford Territory.
Новый бюджетный кроссовер Ford Territory дебютирует 16 октября
01.10.2018 10:51
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Этот автомобиль является перелицованным вариантом китайской модели JMC Yusheng. От последнего Territory будет отличаться измененными элементами во внешности, а именно решеткой радиатора, бамперами и оптикой.
Габариты бюджетного кроссовера будут сопоставимы с Hyundai Tucson. Линейка двигателей будет представлена полуторалитровым 143-сильным двигателем, пару которому составит шестискоростная механика или автомат.
Будет у кроссовер и гибридная версия на базе этого же ДВС с 48-вольтовым стартер-генератором. Полный привод для модели не предусмотрен.
Предварительная цена на Ford Territory составит 70 тысяч юаней минимум или 857 тысяч рублей.
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