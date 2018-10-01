Новый бюджетный кроссовер Ford Territory дебютирует 16 октября

Этот автомобиль является перелицованным вариантом китайской модели JMC Yusheng. От последнего Territory будет отличаться измененными элементами во внешности, а именно решеткой радиатора, бамперами и оптикой.

Габариты бюджетного кроссовера будут сопоставимы с Hyundai Tucson. Линейка двигателей будет представлена полуторалитровым 143-сильным двигателем, пару которому составит шестискоростная механика или автомат.

Будет у кроссовер и гибридная версия на базе этого же ДВС с 48-вольтовым стартер-генератором. Полный привод для модели не предусмотрен.

Предварительная цена на Ford Territory составит 70 тысяч юаней минимум или 857 тысяч рублей.