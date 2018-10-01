Особенности выбора зимней резины

Не за горами зима, а это значит, что очень скоро всем автовладельцам придется в обязательном порядке менять покрышки на колесах. У большинства зимние комплекты уже готовы к установке, но в любом случае есть и те, кому нужно будет отправляться в магазин за покупками. От чего же зависит эффективность резины для легкового автомобиля? Качество дорожного покрытия – это далеко не первый фактор, облегчающий езду. Также нужно учитывать состояние ходовой части, длину и особенности маршрута. Шины на elan-motors.ru/auto/chery подбираются и под погодные условия. Например, для сухого асфальта в морозную погоду и плотно укатанного льда покупают две разные модели. Итак, как же сделать правильный выбор, чтобы покупка стала вашим надежным партнером на холодное время года?

Нешипованные варианты

Ассортимент в торговых точках обусловлен климатическими особенностями того или иного региона. В этом нет ничего удивительного, поскольку производители стараются учесть многие нюансы при производстве собственной продукции, чтобы она была максимально эффективной, контактируя с дорожным покрытием. В противном случае в самый ответственный момент покрышки попросту окажутся бесполезными, а это чревато самыми плачевными последствиями.Так, в нашей стране актуальны два типа резины:

европейская;

скандинавская.

Первая разновидность разработана для стран с непостоянным климатом. Основное качество – усиленное сцепление с дорогой в снежную и дождливую погоду. Протектор представлен в виде диагональных полос с тонкими углублениями (ламелями), мощными грунтозацепами, большим количеством водоотводных каналов. Визуально он напоминает сетку. Такой вариант идеален для южных регионов России.

Скандинавские шины предназначены для езды по заснеженной или покрытой коркой льда дороге. Рисунок протектора не так сильно выражен, он напоминает шахматную доску. Его фрагменты имеют прямоугольную или ромбовидную форму. Они располагаются в особом порядке, что облегчает передвижение по толстой корке льда или наста. Конструкция «ломает» верхний слой поверхности, позволяя подобрать комфортную скорость езды. Шины такого типа – идеальный вариант для северных регионов нашей страны.

Изучаем маркировку зимних шин

На изделие наносится цифробуквенная кодировка, включая типоразмеры шины – дата производства (год и неделя), степень износостойкости (определяется в единицах), индекс скорости (латинские буквы от A до Z). Это делается для того, чтобы можно было достаточно быстро понять свойства модели, не исследуя техническую документацию.

Кроме основных характеристик шины указывается тип сертификата: Е – технические стандарты Евросоюза или DOT – технологии Соединенных Штатов Америки.

Как видите, подобрать зимнюю резину не так уж и сложно. Главное – приобретать продукцию проверенных марок, которые не первый год занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах. Еще один момент – не пытайтесь сэкономить на покупке. Лучше заплатить немного больше при покупке, чем ремонтировать авто после ДТП, не говоря уже об ответственности за его последствия.