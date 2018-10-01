В августе сегмент автомобилей SUV занял рекордную долю на рынке России‍

Об этом свидетельствуют данные аналитиков из «Автостат», которые сообщают, что в августе на российском рынке было реализовано 61,2 тыс. автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников.

Такой объём продаж соответствует доле 44,6%, что является рекордным показателем в 2018 году. При этом за всю историю продаж кроссоверов в России максимальная их доля составляла 46,2%.

Такой показатель был зафиксирован в декабре 2017 года. Лидерство среди SUV в августе удерживает кроссовер Hyundai Creta с результатом 5 272 реализованных экземпляра.

На втором месте Рено Дастер и на третьем Тойота РАВ-4 с показателями 3 537 и 3019 проданных штук.