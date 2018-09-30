Концепт LADA 4X4 Vision может не получить серийного продолжения

Официальная премьера нового концепта LADA 4X4 Vision проходила на автосалоне в Москве. Новинка стала одной из самых ярких премьер, к тому же о ней даже заговорили зарубежные журналисты, отмечая, что «АвтоВАЗ» уже выходит на новый уровень.

В целом концепт внедорожника оценили положительно, причем стоит заметить, что о серийном продолжении этого автомобиля в таком варианте, как он был представлен, речи не шло.

Еще во время презентации представители компании заявили, что прототип демонстрирует дальнейшее развитие икс-дизайна, а также он должен был дать представление о том, каким бы могло быть новое поколение легендарного внедорожника.

При этом некоторые эксперты заявили, что LADA 4X4 Vision может не получить серийного продолжения, хотя об этом компания и не говорила.

Но тем не менее предполагается, что серийная версия именно этого концепта не появится, а если и будет разработана, то это будет не эффектный и не привлекательный автомобиль.

В качестве примера можно привести Иксрей, концепт которого был также эффектным и он напоминал внедорожник, а в результате на рынок вышел высокий хэтчбек, что разочаровало поклонников.

Между тем ранее экс-глава «АвтоВАЗа» назвал цены на новый внедорожник LADA 4X4.