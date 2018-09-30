УАЗ вошел в рейтинг ТОП-5 самых брутальных в мире внедорожников

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг автомобилей, в который по их мнению вошли самые брутальные в мире внедорожники.

К слову не так давно британские журналисты озвучили список самых надежных кроссоверов и внедорожников.

Говоря о новом рейтинге, то в нем оказался УАЗ Патриот, правда его определили на пятую строчку, назвав его главным преимуществом стоимость.

В максимальной комплектации отечественный автомобиль обойдется за 1,04 млн рублей. При этом возглавил ТОП-5 самых брутальных в мире внедорожников автомобиль Jeep Grand Cherokee.

В этом модели эксперты отмечают строгий дизайн, мощный двигатель, полный привод, а также электронные помощники.

На втором месте располагается представитель немецкого автопрома — BMW X5 M в версии с 575-сильным двигателем.

На третье место определили американский внедорожник Chevrolet Tahoe, который имеет восьмиместный салон, большой багажник и 210-сильный мотор.

На четвертой строчке оказался кроссовер Audi Q7, в котором установлен трехлитровый 333-сильный двигатель.