Продажи легких коммерческих автомобилей в России по итогам августа выросли на 5,8 процента до 9 038 проданных единиц.

С таким результатом российский рынок LCV в августе занял пятое место в Европе, при этом лидерство все также остается за рынком Франции.

Эта страна лидирует по продажам коммерческих авто на европейском рынке с показателем 26 204 реализованных коммерческих авто, что превышает результат прошлого года на 7,1%.

На втором месте по объёму проданных LCV до 3,5 тонн располагается Германия. Там результат продаж составили 25 203 ед., что на 12,7% больше.

В тройке лидеров располагается британский рынок. В Великобритании дилеры продали 16 394 LCV, а это на пять процентов больше, пишет «Автостат».

На четвертом месте оказалась Испания – 15 414 ед., (+5%). Рынок Италии расположился на шестой строчке с отрицательной динамикой три процента и объёмами продаж – 9 тыс. штук.