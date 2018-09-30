Changan в РФ подняла цены на кроссовер CS35 на 160-185 тысяч рублей

Модель на российском рынке прибавила в цене во всех комплектациях без исключения.

Минимальная сумма удорожания составила 160 тысяч рублей, тогда как максимальная – 180 тысяч рублей, о чем сообщает «Автостат».

Таким образом, кроссовер Changan CS35 на рынке РФ стал доступен для покупки за 959 880 рублей минимум.

В этой комплектации покупателю предложат переднеприводную модель с механической коробкой передач и бензиновым мотором 1,6 литра.

Такая же комплектация кроссовера, но с АКПП уже оценена в 1 063 080 рублей, а самая дорогая версия автомобиля теперь имеет ценник 1 111 080 руб.