Эксперты определили ТОП-10 самых надежных кроссоверов

Британское издание на основе опроса автовладельцев назвало 10 самых надёжных кроссоверов. В опросе приняло участие 80 тысяч британских владельцев автомобилей сегмента SUV.

В результате исследование выяснилось, что самым надежным считается Toyota RAV4. В этом автомобиле автовладельцы не отметили серьезных поломок за весь период эксплуатации.

Также надежным был признан Lexus RX. Этот кроссовер практически не доставляет проблем автовладельцам, но были отмечены некоторые проблемы с электроникой.

Третье место в рейтинге досталось Skoda Yeti, который уже конечно снят с производства, при этом автовладельцы довольны этой чешской моделью, но в нем как и Lexus RX отмечают некоторые проблемы с электроникой.

На четвертом и пятом месте в рейтинге оказались Honda CR-V и MINI Countryman. В первом отмечают не очень надежную трансмиссию, а вот в британском кроссовере автовладельцы отметили низкое качество отделочных материалов и высокую стоимость обслуживания.

Также в ТОП-10 самых надежных кроссоверов вошли Audi Q5, Hyundai ix35, Renault Captur, Ford Kuga, и Kia Sportage.