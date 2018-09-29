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В Японии разработали и показали пластиковый автомобиль

Новости
29.09.2018 21:28
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В Японии показали автомобиль, который на 90% состоит из пластиковых деталей. Эта модель была разработана при участии правительства и по заявлению разработчиков он на 40% легче аналогичной клонической машины.

Отмечается, что за счет применения различных пластиков автомобиль не уступает по прочности моделям выполненным из металла.

Разработкой авто из пластика занимался Токийский университет. Специалистам помогали автомобильные компании.

В целом концепт создан для демонстрации возможностей и развития новых направлений в автомобилестроении.

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