В Японии показали автомобиль, который на 90% состоит из пластиковых деталей. Эта модель была разработана при участии правительства и по заявлению разработчиков он на 40% легче аналогичной клонической машины.
В Японии разработали и показали пластиковый автомобиль
29.09.2018 21:28
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Отмечается, что за счет применения различных пластиков автомобиль не уступает по прочности моделям выполненным из металла.
Разработкой авто из пластика занимался Токийский университет. Специалистам помогали автомобильные компании.
В целом концепт создан для демонстрации возможностей и развития новых направлений в автомобилестроении.
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