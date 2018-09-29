Volkswagen объединяет свои усилия с Microsoft для создания облачного сервиса для автомобилей.
Volkswagen объявил о партнерстве с компанией Microsoft
29.09.2018 21:29
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Сервис получит название Volkswagen Automotive Cloud, и через него водители будут получать важную информацию и пользоваться системами бесшовной синхронизации.
Для работы сервиса будет создана новая компания. Ее Volkswagen зарегистрирует в США и на нее возложат управление и улучшение сервиса. Microsoft будет осуществлять поддержку работы сервиса.
Когда будет запущен облачный сервис для автомобилей неизвестно, но скорее всего это произойдет к 2020 году одновременно с запуском в продажу нового электрокара Volkswagen I.D.
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