Электромобиль Honda Urban EV показали на рендере

Представленный на Франкфуртском мотор-шоу в 2017 году концепт Honda Urban EV будет серийным и пока об этой версии ничего не известно. Но дизайнеры уже решили показать, как она будет выглядеть уже в товарном виде.

Независимые рендеры создали художники издания motor1, а по сути показанная версия особо не отличается от концептуальной модели за исключением более привычных серийных элементов.

На рендерах модель лишилась замер заднего вида, вместо которых появились классические зеркала. Также распашные двери заменили на классические, а еще была изменена декоративная панель и логотип компании.

Появление серийной версии электрокара Honda Urban EV стоит ожидать в следующем году.