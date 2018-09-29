Продажи автомобилей Haval на рынке РФ в августе выросли на 32%

По итогам августа марка Haval продала 211 автомобилей, что на 32% больше. За период с начала года дилеры бренда реализовали 1 625 машин, что превышает прошлогодний результат на 39%.

Самый востребованный автомобиль Haval в России это среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в августе составили 142 ед., что на 10% больше.

При этом за восемь месяцев популярность модели выросла на 26% до 1 121 ед.

Между тем на российском рынке вскоре появится как минимум две новинки от Haval, а именно кроссовер Haval F7 и серийная версия концепта HB-03. Обе новинки были представлены в Москве на автосалоне.