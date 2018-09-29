Американская марка после анонсов презентации и публикации официальных изображений все таким представила автомобиль Chevrolet Orlando нового, второго по счету поколения. Если ранее это был минивэн, то теперь модель позиционируется как семейный кроссовер.
Chevrolet представил семейный кроссовер Orlando нового поколения
Новинка относится к 2019 модельному году, а ее серийное производство будет налажено на заводе в Китае. Собственно для китайского рынка автомобиль и создавался.
В отличие от предшественника новый Orlando получил более яркий и привлекательный внешний вид. В основу кроссовера легла платформа Opel Zafira, за счет которой изменили и габариты модели. Теперь длина составляет 4 684 мм, а расстояние между осями – 2 796 мм.
Клиентам предложат пяти- и семиместную версии Orlando, в салоне которых предложат информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым экраном.
В пятиместной версии объём багажного отделения составит 479 литров, а при сложенных задних сидениях показатель вырастет до 1 520 литров.
В движение семейный кроссовер будет приводится турбированным двигателем с рабочим объёмом 1,3 литра. Мощность силовой установки составляет 163 лошадиных силы при 230 Нм, работая в паре с шестискоростной механикой или автоматом.
Максимальная скорость Orlando ограничена электроникой на отметке 190 км/ч. Стоимость автомобиля составит 120 тысяч юаней минимум или 17 500 долларов.