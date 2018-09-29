Chevrolet представил семейный кроссовер Orlando нового поколения

Американская марка после анонсов презентации и публикации официальных изображений все таким представила автомобиль Chevrolet Orlando нового, второго по счету поколения. Если ранее это был минивэн, то теперь модель позиционируется как семейный кроссовер.

Новинка относится к 2019 модельному году, а ее серийное производство будет налажено на заводе в Китае. Собственно для китайского рынка автомобиль и создавался.

В отличие от предшественника новый Orlando получил более яркий и привлекательный внешний вид. В основу кроссовера легла платформа Opel Zafira, за счет которой изменили и габариты модели. Теперь длина составляет 4 684 мм, а расстояние между осями – 2 796 мм.

Клиентам предложат пяти- и семиместную версии Orlando, в салоне которых предложат информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым экраном.

В пятиместной версии объём багажного отделения составит 479 литров, а при сложенных задних сидениях показатель вырастет до 1 520 литров.

В движение семейный кроссовер будет приводится турбированным двигателем с рабочим объёмом 1,3 литра. Мощность силовой установки составляет 163 лошадиных силы при 230 Нм, работая в паре с шестискоростной механикой или автоматом.

Максимальная скорость Orlando ограничена электроникой на отметке 190 км/ч. Стоимость автомобиля составит 120 тысяч юаней минимум или 17 500 долларов.