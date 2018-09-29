Флагманский седан Geely Emgrand GT заменят еще более дорогой моделью

Флагманский седан Geely Emgrand GT оказался не популярным в России, так как его цена оказалась значительно выше, чем за нее готовы платить российские автолюбители.

В компании прекрасно понимали, что за Emgrand GT не будут выстраиваться очереди, но автопроизводителю нужно было показать, что новые машины марки не будут уже похожи на то, что было 10 лет назад. Стоит отметить, что в 2018 году дилеры марки продали всего 9 ед. Geely Emgrand GT.

Сейчас седан предлагается от 1 389 000 рублей и дл него доступно два мотора объемом 1,8-и- 2,4-литра. В 2019 году в дилерских центрах марки больше не будут предлагать Emgrand GT, а вместо него появится гибридный Emgrand GE, который уже был показан на Московском автосалоне.

Сколько будет стоить Emgrand GE в РФ пока не известно, но он окажется еще дороже, чем Emgrand GT. В Китае за гибридный седан просят от 120 000 юаней, а в пересчете это около 1 150 000 рублей.

Эта модель комплектуется гибридной силовой установкой с 179-сильным ДВС и 82-сильным электрическим мотором.