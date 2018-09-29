Менее десяти минут: побит рекорд Нюрбургринга для фургонов‍

На одной из самых сложных трасс мира был установлен новый рекорд. В этот раз круг Нюрбургринга проехали на дизельном фургон Volkswagen Transporter T6.

Предыдцщий рекорд круга на фургоне был установлен на Ford Transit. На этой модели 22,8 км/ч проехали 10 минут 8 секунд.

В этот раз пилот британского турингового первенства BTCC Роб Остин решил установить собственный рекорд и для этого он выбрал VW Transporter T6 с 150-сильным дизельным мотором и механической коробкой передач.

Для заезда автомобиль особо не подготавливали, за исключением того, что убрали с его салона все, включая обшивку и передние пассажирские сиденья. На таком облегчённом фургоне гонщику удалось преодолеть трасу за 9 минут и 58 секунд.

