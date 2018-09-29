Volkswagen обновил ценники пяти своих моделей

В сентябре российском подразделение немецкой компании изменило цены на пять своих моделей, причем есть автомобили, которые подорожали, а есть наоборот.

Так, на российском рынке стали предлагаться дороже следующие автомобили: пикап Amarok, седан Polo, кроссовер Teramont.

Их стоимость поднялась в зависимости от комплектации и модели на 10-40 тысяч рублей.

У универсалов Caddy и Caddy Maxi специалисты из «Автостат» зафиксировали удорожание некоторых комплектаций на сумму 1-44 тысяч рублей, но есть комплектации, которые наоборот подешевели на сумму от 200 до 7 300 рублей.