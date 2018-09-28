Самый маленький кроссовер Audi получил 300-сильный двигатель

Audi через несколько дней на автосалоне в Париже покажет новый «заряженный» кроссовер, который от 0 до 100 км/ч совершит разгон за 4,8 сек.

Audi рассекретила внешность Audi SQ2, а также назвала его некоторые технические характеристики.

В описании указано, что в кроссовере установлен 4,0-литровый турбомотор мощностью 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем работает семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Привод у SQ2 полный.

С таким агрегатом кроссовер способен разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная скорость Audi SQ2 составляет 250 км/ч.

В отличии от классического Audi Q2 в спортивной версии уменьшен дорожный просвет на 20 мм и установлена спортивная подвеска.

Также в «заряженной» версии установили тормозные механизмы с 340-мм дисками спереди и 310-мм сзади.

В салоне кроссовера есть мультимедийная система с 8,3-дюймовым экраном, цифровая панель приборов и проекционный дисплей.