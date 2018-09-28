Кроссовер Geely Atlas в России подорожал на 20 тысяч рублей

В сентябре немало производителей переписали цены на свои автомобили, о чем сообщали российские аналитики.

В следующем месяце подорожает Шевроле Нива и две модели АвтоВАЗа, а пока сообщается, что в этом месяце прибавил в цене кроссовер Geely Atlas.

В начальной комплектации этот автомобиль предлагается по прежней цене, при этом остальные комплектации стали дороже на двадцать тысяч рублей.

Россиянам кроссовер в комплектации «Комфорт» теперь обойдется в 1 169 990 рублей, а в максимальная комплектации ценник составит 1 429 990 руб.