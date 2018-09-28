Seat представил битопливную версию кроссовера Seat Arona TGI

Теперь у кроссовера Seat Arona появилась новая версия, в которой установлен двигатель, работающий на бензине и газу.

Новую версию автомобиля сегодня рассекретила компания SEAT, сообщив, что битопливная версия кроссовера получила название Arona TGI и трехцилиндровый двигатель.

Этот силовой агрегат выдает 90 лошадиных сил и рабочий объём цилиндров 1,0 литр. Показатель крутящего момента составляет 160 Нм, а работает мотор в паре с 6-ступенчатой механической КП.

Новый Seat Arona TGI разгонится до первой сотни за 12,8 секунды, а максимальная скорость составляет 172 км/ч.

Под днищем автомобиля расположили три бака для газа, в которые поместится 14,3 кг топлива, которого должно хватить на преодоление 400 км пути.

Двигатель будет переключаться на работу от бензина автоматически после того, как закончится газ.