Infiniti представит в Париже обновленный концепт Project Black S

Infiniti в Париже в следующем месяце покажет вторую версию концепта Project Black S. Первый вариант был представлен в Женеве и тогда про модель особо не рассказывали.

Теперь известно, что в прототипе устанавливается гибридная силовая установка, которую разрабатывали совместно со специалистами команды Renault F1.

Гибридная силовая установка создана на базе бензинового турбомотора V6 объёмом 3,0-литра и мощностью 405 л.с.

В ней установили три электромотора, два из которых устанавливаются на нагнетателях, а третий соединен с коленвалом.

Все электрические моторы при ускорении помогают ДВС, а при торможении они работают в режиме рекуператора.

Суммарно силовая установка выдает 571 л.с и по предварительными данным это позволяет Project Black S совершать разгон до первой «сотни» менее чем за 4 сек. Более подробно о прототипе расскажут 1 октября.