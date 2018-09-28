Назван ТОП-5 самых популярных японских марок и моделей в России

Рейтинг был подготовлен на основании продажи автомобилей японских марок и моделей по итогам августа.

Согласно данным аналитиков, в прошлом месяце россияне чаще всего приобретали автомобилей марки «Тойота», которая и стала лидером среди японских брендов.

В августе объёмы продаж этой марки составили 9 033 единицы, что превышает прошлогодний результат на 10,6%.

На втором месте расположилась компания «Ниссан», которая в России реализовала 6 740 автомобилей, что соответствует результату августа 2017 года.

Дилеры компании «Митсубиси» продали в России 3 278 автомобилей, что обеспечило бренду третье место среди других японских марок.

В сравнении с августом прошлого года продажи этих автомобилей выросли сразу на 90%. В первой пятерке оказались автопроизводители «Мазда» и «Датсун» с результатом 2 859 и 2 222 проданных авто в августе.

Среди моделей, как сообщает «АвтостатИнфо», лидерство оказалось за такими автомобилями как:

Toyota RAV4 (3044 авто, +2,6%),

Toyota Camry (2358 ед., -13,5%),

Datsun on-Do (1977 ед., +17%),

Nissan X-Trail (1947 ед., +20,4%),

Nissan Qashqai (1913 ед, +15,5%).