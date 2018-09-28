KIA Rio, Rio X-Line и KIA Soul в России получили спецверсии Red Line

Российский офис компании KIA подготовил для двух своих автомобилей специальную версию Red Line 2018 года.

Как сообщают в пресс-службе компании, ограниченная серия автомобилей KIA Rio, Rio X-Line и KIA Soul будет отличаться эмблемами Red Line, дорожным набором, а в салоне будут специальные коврики с логотипом, указывающим на принадлежность к спецверсии.

Лимитированная версия автомобилей KIA Rio и Rio X-Line создавалась на базе комплектации Luxe, в которых доступен шестискоростной автомат или механика.

В дополнении к тому списку оборудования предлагается информационно-развлекательная система с семидюймовым экраном, поддержкой смартфонов и Bluetooth, а также будет камера заднего вида.

Кроме этого, модели оснастили 15-дюймовыми колесными дисками, выполненными из лёгких сплавов, датчиками дождя и светодиодными задними фонарями. Стоимость седана Rio Red Line варьируется от 854 900 до 894 900 рублей, что зависит от типа трансмиссий.

Хэтчбеки получили ценники 894 900 и 934 900 рублей за исполнение с механикой и автоматом соответственно.

KIA Soul Red Line в новой спецверсии будет доступен на базе комплектаций Comfort и Luxe. Спецверсия на базе комплектации «Комфорт» в дополнении к списку оборудования получила круиз-контроль, систему запуска двигателя с кнопки, колесные диски размером 17 дюймов, рейлинги на крыше, светодиодные ДХО и другое.

Цена за этот вариант составляет 1 124 900 рублей. Soul Red Line на базе версии Luxe получила еще и мультимедийный пятидюймовый дисплей. Этот автомобиль получил двухцветный окрас кузова, 18-дюймовые колёсные диски, красные вставки и серебристые накладки на бамперы. Цена составляет 1 241 900 рублей.