Maserati в октябре привезет в РФ спецверсию седана Ghibli Ribelle

Компания Maserati представила ограниченную версию спортивного седана Ghibli Ribelle. Таких автомобилей будет выпущено всего 200 штук и один из них будет доступен в РФ.

Предположительно он появится в дилерском центре марки Mercury (Москва). О ценах на Maserati Ghibli Ribelle пока не сообщают, но они станут известны уже в следующем месяце.

В целом модель рассчитана на рынки Европы, Ближнего Востока и Африки. Maserati Ghibli Ribelle будет предлагаться с тремя моторами, среди которых дизельный V6 мощностью 275 л.с. и два бензиновых агрегата с 350 и 430-сильной отдачей.

Отличить ограниченную версию спортивного седана можно будет по 19-дюймовым эксклюзивным колесным дискам Proteo и цвету кузова Nero Ribelle.

Салон Ghibli Ribelle получил черную переднюю панель с красными вставками и центральный подлокотник красного цвета.

Также в этой версии будут установлены спортивные сиденья с регулировкой в 12 направлениях. Для спецверсии будет еще предлагаться пакет Ribelle Plus, в который входят тонированые стекла с дополнительной ламинацией, матричные фары головного света Full LED Matrix, а также премиальная аудиосистема.