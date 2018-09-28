Канадская компания в Вашингтоне покажет броневик для апокалипсиса

Roshel Defence Solutions в Вашингтоне на выставке AUSA публично покажет бронеавтомобиль под названием Senator Armoured Rescue Vehicle.

Эта модель способна защитить экипаж от подрыва противопехотной миной или обстрела патронами 7,62.

Модель уже рассекретили в Сети, также были озвучены ее некоторые характеристики. Публичный показ состоится на выставке AUSA, которая начнет работать в следующем месяце.

Сообщается, что бронированный внедорожник получил 6,7-литровый дизельный мотор мощностью 330 л.с. В паре с ним работает автоматическая шестиступенчатая коробка передач.

Предположительно в основе Senator Armoured Rescue Vehicle лежит пикап Ford SuperDuty. От него внедорожнику досталась не только рама, но также передние кресла и центральная панель.

В самой бронекапсуле могут разместится 10-12 человек и для них уже предусмотрены специальные кресла. В целом Senator Armoured Rescue Vehicle может использоваться группами специального назначения и полицией.

