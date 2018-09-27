Honda рассекретила гибридный кроссовер Honda CR-V‍

Японский автопроизводитель для Европы обновил гибридный кроссовер Honda CR-V. Модель публично продемонстрируют на Парижском автосалоне в следующем месяце.

По заявлению автопроизводителя гибридный кроссовер получил новую систему управления тягой, которая обеспечит максимальную экономию топлива.

Силовая установка Honda CR-V состоит из 2,0-литрового ДВС и электрического мотора, суммарная отдача установки 184 л.с.

Кроссовер способен работать в трех режимах: ДВС и электромотор, только на ДВС и отдельно на электрической тяге.

В Honda утверждают, что полноприводный кроссовер на 100 км с системой полного привода потратит 5,5 литра топлива. В версии с передним приводом расход составит 5,3-литра.

Помимо обновленного гибридного Honda CR-V, в Париже на мотор-шоу еще покажут спецверсию Honda Civic Type R и обновленную версию кроссовера HR-V.