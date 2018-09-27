Игрушечная модель Porsche оказалась дороже настоящего Kia Ceed‍

Игрушку оценили в 14 689 долларов и за такую сумму в России можно купить настоящий Kia Ceed‍.

Компания Porsche выпустила ограниченным тиражом 100 ед. игрушечных Porsche 919 Hybrid. На создание каждой игрушки было потрачено 3 тыс. часов.

Игрушечная модель создана в масштабе 1:8 и при ее изготовлении использовали те же технологии, что и при выпуске оригинального Porsche 919 Hybrid.

Все экземпляры окрашены в ручную, а сама модель выполнена из алюминия и олова.

Оригинальный Porsche 919 Hybrid является абсолютным рекордсменом Нюрбургринга. Он прошел круг в 20,8 км за 5 минут и 19,546 секунды.

Средняя скорость автомобиля составила 234 км/ч. Силовая установка гиперкара выдает 1160 л.с.