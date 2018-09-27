Лидерами по стоимости владения в РФ стали Ford Explorer и KIA Sorento Prime

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты нового интересного исследования, по результатам которого стали известны самые лучшие полноразмерные SUV D по стоимости владения.

При проведении исследования охватывались столицы России – Москва и Петербург, а также Подмосковье и Ленинградская область.

Из особенностей исследования стоит отметить еще и стоимость, которую ограничили в пределах от 2,4 до 4,2 миллиона рублей.

Кроме этого, при исследовании рассчитывались затраты владельцев на содержание автомобиля с пробегом не более 100 тысяч километров в течении первых трех лет.

Так, среди бензиновых внедорожников лидерство оказалось за Ford Explorer с 3,5-литровым двигателем. В течении трех лет затраты владельцев на этот автомобиль составили 1,58 миллиона рублей.

Бензиновый KIA Sorento Prime с 3,5-литровым мотором в комплектации «Престиж» для владельца за три года обойдется уже в 1,62 миллиона рублей.

И этот кроссовер оказался на втором месте среди бензиновых внедорожников, а вот в тройке лидеров по стоимости владения расположилась комплектация Style кроссовера Hyundai Grand Santa Fe с трехлитровым мотором. Его стоимость владения за три года составит 2,02 миллиона рублей.

В категории дизельных внедорожников лидирует KIA Sorento Prime с 2,2-литровым дизельным двигателем в комплектации «Престиж».

Стоимость владения этой моделью составила 1,46 миллиона рублей. Этот же кроссовер можно назвать абсолютным лидером в сегменте по исследуемому показателю.

Вторым дизельным кроссовером с наименьшей стоимостью владения оказался KIA Mohave с трехлитровым двигателем в комплектации «Комфорт».

Тут показатель составил 1,6 миллиона рублей. В тройке лидеров оказался дизельный Hyundai Grand Santa с 2,2-литровым двигателем.

Владельцы этого автомобиля могут рассчитывать на расходы в размере 1,65 миллиона рублей за три года.