BMW назвала российские цены на новое поколение родстера BMW Z4

На российском рынке новый баварский родстер появится в марте 2019 года, а его базовая комплектация оценивается в 3 190 000 рублей.

Российский офис BMW назвал цены на новое поколение родстера Z4, которое появится в России в версиях — sDrive20i, sDrive30i и M40i.

Базовая комплектация sDrive20i получит 2,0-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента. С таким агрегатом автомобиль до первой «сотни» будет ускоряться за 6,6 сек.

Версия sDrive30i уже получит мотор с 258-сильной отдачей, что обеспечит разгон от 0 до 100 км/ч за 5,4 сек. Эта комплектация в России будет стоить от 3 820 000 рублей.



Самая дорогая версия BMW Z4 M40i будет стоить от 4 760 000 рублей и у нее установят шестицилиндровый ДВС объемом 3,0-литра.

Мощность мотора 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон родстера в самой дорогой версии до первой «сотни» составит 4,6 секунды. Во всех комплектациях трансмиссия будет одна – 8-ступенчатая автоматическая.

Для версий sDrive20i и sDrive30i опционально будет предлагаться пакет M Sport, при этом в самой дорогой комплектации он уже будет включен.

В этом пакете дополнительно устанавливают адаптивную подвесу, спортивный задний дифференциал и усиленную тормозную систему.

Также в качестве опции будет предлагаться адаптивный круиз-контроль и система слежения за рядом, в котором движется автомобиль.

Напомним, BMW Z4 создавался совместно с Toyota, а на платформе немецкого родстера будет выпущено еще и купе Toyota Supra.