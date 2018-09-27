GM-АвтоВАЗ с 1 октября поднимет цены на внедорожник Chevrolet Niva

Пресс-служба СП GM-АвтоВАЗ официально сообщила об изменений цен на внедорожник Шевроле Нива.

GM-АвтоВАЗ поднимет цены на Chevrolet Niva с 1 октября, причем удорожание затронет все комплектации автомобиля.

Так, с начала следующего месяца внедорожник во всех версиях обойдется на пять тысяч рублей дороже.

Как пояснили в пресс-службе компании, изменение цен вынужденная мера в связи с удорожанием комплектующих.

Таким образом, автомобиль на российском рынке будет доступен для покупки по цене от 628 до 775,5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» с 1 октября поднимет цены на LADA Vesta и LADA Largus.