Пресс-служба СП GM-АвтоВАЗ официально сообщила об изменений цен на внедорожник Шевроле Нива.
GM-АвтоВАЗ с 1 октября поднимет цены на внедорожник Chevrolet Niva
27.09.2018 21:34
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GM-АвтоВАЗ поднимет цены на Chevrolet Niva с 1 октября, причем удорожание затронет все комплектации автомобиля.
Так, с начала следующего месяца внедорожник во всех версиях обойдется на пять тысяч рублей дороже.
Как пояснили в пресс-службе компании, изменение цен вынужденная мера в связи с удорожанием комплектующих.
Таким образом, автомобиль на российском рынке будет доступен для покупки по цене от 628 до 775,5 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» с 1 октября поднимет цены на LADA Vesta и LADA Largus.
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