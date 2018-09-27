В России вводят новый порядок регистрации автомобилей в ГИБДД

С 6 октября 2018 года вступают в силу новые правила постановки транспортных средств на учет. В МВД узаконили постановку автомобилей с электронными ПТС и теперь при смене мотора в машине упрощаются правила ее регистрации.

В ГИБДД теперь не нужно проводить согласование при замене в машине ДВС, если конечно устанавливается аналогичный.

Также при продаже авто с заменённым мотором не нужно предоставлять документы на его замену. В ГИБДД инспектор только проверит номер ДВС на предмет розыска и на его техническое соответствие, после чего при перерегистрации новый двигатель сразу внесут в ПТС.

Еще по новым правилам упростили порядок регистрации авто, если у него числится несколько владельцев.

Такое может возникнуть, если транспортное средство перешло во владение наследникам после смерти владельца.

Со следующего месяца можно будет всем наследникам обратится в ГИБДД и написать заявление на регистрацию ТС на одного из них.

Также можно составить документ у нотариуса с согласованием наследника, после чего он самостоятельно обращается в ГИБДД.

Кроме этого, теперь постановку на учет можно осуществлять по временному паспорту, это в случае, когда основной документ утерян.

Среди новых правил еще стоит отметить временное хранение госномера в ГИБДД, теперь он там может находится 360 дней вместо 180 как это было ранее.